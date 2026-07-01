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Ülkelerini sevindiremeyenler tek tek istifa ediyor! Koltuğu bırakmayanlar tanıdık

2026 Dünya Kupası'nda başarılar kadar başarısızlıklar da gündem oldu. Kötü sonuçlar sonucu birçok teknik direktör görevinden ayrıldı. Ülkemizde ise Vincenzo Montella'nın görevine devam ediyor oluşu tartışmaları beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar...

Ülkelerini sevindiremeyenler tek tek istifa ediyor! Koltuğu bırakmayanlar tanıdık
Melih Kadir Yılmaz

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 32 turu büyük sürprizlere sahne olurken kupanın gediklilerinden Almanya ve Hollanda'nın erken vedası herkesi şaşkına çevirdi.

TÜRKİYE, HAİTİ BİRLİKTE KUPAYA EN ERKEN VEDA EDEN TAKIM OLDU

Türk futbolseverler ise bu heyecanı buruk bir şekilde takip ediyor. Büyük umutlarla başladığımız Dünya Kupası serüveni hayal kırıklığı ile geçmiş; Türkiye, Haiti ile birlikte kupaya en erken veda eden takım olmuştu. Bu durum tepkileri de beraberinde getirmişti.

Ülkelerini sevindiremeyenler tek tek istifa ediyor! Koltuğu bırakmayanlar tanıdık 1

Başarısız sonuçların ardından özellikle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi olmuştu. İki isim de yaptıkları açıklamalar ile eleştirilerin daha da artmasına neden olmuştu.

HACIOSMANOĞLU'NDAN MONTELLA KARARI: "YOLA DEVAM"

Milyonlarca futbolsever Vincenzo Montella ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun istifasını istedi. Hacıosmanoğlu ise hayal kırıklığı yaratan Montella ile yola devam kararı aldı. TFF Başkanı, yaptığı açıklamalar ile Montella'ya güvendiğini ve yola devam edeceklerini tekrar tekrar vurguladı. Ayrıca kendisinin de istifa etmeyeceğini "Neden istifa edeyim?" diyerek açıkça belli etmişti.

Ülkelerini sevindiremeyenler tek tek istifa ediyor! Koltuğu bırakmayanlar tanıdık 2

ÜLKELERİNİ SEVİNDİREMEYENLER KOLTUĞU BIRAKTI

Bu durum ise diğer ülkelerde çok farklı oldu. Ülkelerine hayal kırıklığı yaratan teknik direktörler başarısız sonuçları kabullendi ve görevinden istifa etti.

BAŞARISIZ SONUÇLAR ART ARDA İSTİFALAR GETİRDİ

Kupaya son 32 turunda veda eden Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, hayal kırıklığı ile sonuçlanan turnuva sonunda görevinden istifa etti.

Ülkelerini sevindiremeyenler tek tek istifa ediyor! Koltuğu bırakmayanlar tanıdık 3

Tunus Teknik Direktörü Sabri Lamouchi de İsveç'e elenmelerinin ardından sorumluluğu üstüne aldı ve görevinden istifa etti. Güney Kore'de de durum böyle oldu. Ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Hong Myung-bo görevini bıraktı.

Benzer durum Çekya ve İskoçya'da da yaşandı. Çekya'nın teknik direktörü Miroslav Koubek dramatik veda sonrası görevini bıraktı. İskoçya'nın hocası Steve Clarke da başarısızlık sonucu görevinden istifa eden isimler arasında yer aldı.

Ülkelerini sevindiremeyenler tek tek istifa ediyor! Koltuğu bırakmayanlar tanıdık 4

"SORUMLULUĞUM ÇOK AÇIK"

Suudi Arabistan'ın gruplardan çıkamaması sonucu federasyon başkanı Yasser Al-Mishal'den de istifa kararı geldi. Uruguay'da da benzer bir son yaşandı. Deneyimli teknik adam Marcelo Bielsa da istifa kararı aldı. Bielsa, "Bu ayrılık benim için çok acı verici. Çünkü bu turnuvayla ilgili büyük umutlarım vardı ve her şey çok kötü bitti. Dokuz puanın yalnızca ikisini almamızın hiçbir mazereti yok. Sorumluluğum çok açık. Ortaya çıkan sonucu haklı çıkaramam. Elimizdeki oyuncu kalitesini yeterince iyi kullanamadım. Elimizden geleni yaptık ama bu yeterli olmadı" diyerek istifa kararını duyurdu.

MONTELLA KOLTUĞU BIRAKMADI

Birçok teknik direktör başarısız sonuçların ardından sorumluluğu üstüne alıp istifa ederken, ülkemizde bu durumun tersinin yaşanması ise başka bir eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı bu istifaları gündeme getirerek, Montella'nın da görevini bırakması gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vincenzo Montella a milli futbol takımı İbrahim Hacıosmanoğlu
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