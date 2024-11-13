Ülkeyi terk edecekleri söyleniyordu... Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bakın nereye yerleşiyor! Aylık 4 bin Pound’a evini tuttu

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisi ile ekranlarda olan Kıvanç Tatlıtuğ tüm yazı ailesiyle birlikte Bodrum'da geçirmişti.

Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte ülkeyi terk edeceği ve oğlunun eğitimi için Londra'ya yerleşeceği iddiası bir süredir gündemdeydi.

Başak Dizer haklarındaki iddialar ile ilgili açıklama yaparak “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz" demişti.

KİRASI BİLE ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü çift Londra’da aylık 4 bin Pound’luk bir ev tutmuş ve bir yıllık kirasını da peşin ödemiş. Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ’un, ailesiyle bu ay Londra’ya gideceği ve oğlu Kurt Efe’yi de kreşe yazdıracağı iddia ediliyor.