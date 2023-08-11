Ülkeyi terk ettiği iddia edilmişti! Tolgahan Sayışman sessizliğini bozdu! ''Meselenin aslı...''

Yer Gök Aşk, Lale Devri, Asla Vazgeçmem, Siyah İnci, Şeref Sözü, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tolgahan Sayışman özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Tolgahan Sayışman, 2008'de gerçekleştirilen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlenmişti.

2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.

Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftin, Almeda Abazi'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası korkması sebebiyle Arnavutluk'a taşındığı iddia edildi.

Tolgahan Sayışman, haklarında çıkan taşınma iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Hakkımızda çıkan haberlerle alakalı pek adetim olmasa da bir düzeltme ve açıklama gereği duydum. Taşınmak ya da ülkemizi terk etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Daha önceki yıllarda çokça vakit geçirdiğimiz ABD ile alakalı da benzer bir haber dolanmış ancak zaman içinde erimiş gitmişti. Lakin internet haberciliğinin gelişmesi, rekabeti ve tıklanma kaygısı bazen çıkan haberin kaynağını hiçe sayarak çok sert başlıklar ile haberin algısını tamamen değiştirebiliyor.

Sanıyorum çocuklarımın annesinin vatanı olan Arnavutluk'a; eşimin özellikle son dönemde çeşitli (Yatırım, pskolojik, ticaret v.b.) sıklıkla gitmesi ve bizim bu sebeplerden dolayı çok uzun bir zamandır orada yerleşik bir düzenimizin olması bu haberi farklı boyutlara ulaştırdı. Meselenin aslını sizlerle paylaşmak istedim. Herkese kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.





