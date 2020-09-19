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Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Nevşehir’de 3 yılı aşkın süredir Ülkü Ocakları görevini yürüten Ali Türker, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak genel kurulda Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanlığına adayı olduğunu açıkladı.Merkez ilçe kongrelerini geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Nevşehir Milliyetçi Hareket Partisinde gözler, 11 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak İl başkanlığı seçimlerine çevrildi.3 yılı aşkın süredir “Sevdamız Kavgamız” diyerek Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüten şehrin sevilen isimlerinden Ali Türker, gün içerisinde yaptığı basın açıklaması ile İl Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.Türker Basın açıklamasında; “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Prof.

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

Nevşehir’de 3 yılı aşkın süredir Ülkü Ocakları görevini yürüten Ali Türker, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak genel kurulda Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanlığına adayı olduğunu açıkladı.
Merkez ilçe kongrelerini geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Nevşehir Milliyetçi Hareket Partisinde gözler, 11 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak İl başkanlığı seçimlerine çevrildi.
3 yılı aşkın süredir “Sevdamız Kavgamız” diyerek Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüten şehrin sevilen isimlerinden Ali Türker, gün içerisinde yaptığı basın açıklaması ile İl Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
Türker Basın açıklamasında; “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Semih Yalçın beyefendinin bilgisi ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım beyin müsaadeleri ile ilkokul çağlarımızdan bugüne kadar sevdamız kavgamız ülkümüzün siyasi temsilcisi partimizin Nevşehir il başkanlığına bayrağımızı kutlu sancağımızı bir adım daha ileriye götürebilmek ve tüm Nevşehir’de bir olabilmek iri olabilmek diri olabilmek adına milliyetçi hareket partisi Nevşehir il başkanlığına adaylığımı şahsım ve tüm ülkücü camia adına açıklıyorum. Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi.
Başkan Ali Türker’in aldığı bu karar sonrası yaptığı açıklama parti içerisinde büyük sevinç oluşturdu.

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