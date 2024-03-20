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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, mayıs ayında Molokai Kanalı'nı geçecek

AA AA
20.03.2024 12:05
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İZMİR (AA) - Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi Hawaii'deki Molokai Kanalı'nı mayıs ayında geçmeye çalışacak.

Cook Boğazı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ünvanını şubat ayında alan Bengisu Avcı, Manş, Cebelitarık, Catalina ve Cook Boğazı'nın ardından beşinci kanal geçişini mayıs ayında Molokai Kanalı ile yapmayı deneyecek. Bengisu Avcı, eylül ayında da Kuzey Kanalı'nı (İrlanda-İskoçya) geçmek için mücadele ettikten sonra gelecek yıl Tsugaru Kanalı'nı (Japonya) geçerek "7 Okyanus"u geçmeyi başaran ilk Türk kadın olmayı hedefliyor.

Bengisu Avcı, çalışmalarının çok verimli geçtiğini belirterek, ilk hedefinin Molokai Kanalı'nı geçmek olduğunu söyledi. Kendisi için çok önemli bir yolda adım adım ilerlediğini kaydeden Bengisu Avcı, "Bir Türk kadını olarak böyle zorlu bir parkuru bitirmenin gururunu yaşayacağıma inancım tam." ifadesini kullandı.

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