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ultrAslan’lar ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.04.2020 20:51 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’ın Kdz.

ultrAslan’lar ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’ın Kdz. Ereğli Temsilciliği, Ramazan ayı öncesi hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Kdz. Ereğli’de faaliyet gösteren, Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’ın Kdz. Ereğli Temsilciliği, 11 ayın sultanı Ramazan ayı vesilesiyle erzak kolilerini ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdı.
ultrAslan’ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran grup üyeleri adına kısa bir açıklama yapan ultrAslan Kdz. Ereğli İlçe Koordinatörü Yahya Hasan Uğur Yazgan, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi insanların yüzündeki tebessümde kendilerinin az da olsa payı olması amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini belirtti.
Yazgan yaptığı açıklamada; "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarımız yerine tüm temsilciliklerimiz olarak ortak bir karar aldık. Ramazan ayı vesilesiyle #BirYardımBinMutluluk diyerek, insanların yüzlerindeki tebessümde bizlerin de payı olsun umuduyla başlattığımız Ramazan kolisi yardımında hazırladığımız tüm kolileri ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdık. Duyarsız kalmayarak bizlere ulaşan, maddi ve manevi destekte bulunan grup üyesi kardeşlerimize, büyüklerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

ultrAslan’lar ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

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