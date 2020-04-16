Ulubatlı Souness bayrak dikme olayını anlattı

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, 1996 yılında Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye karşı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kazandıkları kupa sonrası orta sahaya bayağı nasıl diktiğini anlattı. Sky Sports'ta katıldığı programda bu hareketinin nedenini anlatan Souness, "Yaptığım akıllıca bir hareket değildi" dedi.

"FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ BANA 'SAKAT' DEDİ"

"9 ay önce Galatasaray'ın hocası olduğumda Fenerbahçeli bir yönetici, "Galatasaray sakat bir adama imza attırdı" demişti. Daha önce geçirdiğim kalp ameliyatını kastediyordu. Bu laftan bir yıl sonra statlarında kupayı kazandık ve taraftarlarımızın yanına gittik. Futbolcular elden ele büyük bir bayrak dolaştırdı. En son benim elimde kaldı ve vereceğim başka kimse kalmadı. Elimde bayrakla orta sahaya doğru koştum.

Yedek kulübelerine ve tribünlere bakarken, Fenerbahçeli o yöneticinin yüzünü gördüm. Ayağa kalkıyordu. "Sana kimin sakat olduğunu göstereceğim" diye düşündüm. Akıllıca bir hareket değildi. Üç kez denedikten sonra bayrağı orta sahaya dikmeyi başardım. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerden atlayarak sahaya inmeye çalışıyordu. Hızla koşarak polis kalkanının altından soyunma odası tüneline girdim. Soyunma odasında otururken, "Kulüp başkanı gelip beni kovacak. İlk uçakla beni gönderecekler" diye düşünüyordum. Fakat tam tersi oldu. Yöneticilerimiz sevinçten gözyaşları içerisinde soyunma odasına girdi. Hayatımda hiç bu kadar bıyıklı erkek öpmemiştim. Bu hareket Fenerbahçe'ye karşı değildi, benim hakkımda kaba konuşan o yöneticiyeydi."

