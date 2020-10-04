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Ulubey asfalt ile buluştu

ORDU HABERLERİ  | 04.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in il genelinde başlattığı asfalt hamlesiyle, yollar standardı yüksek konforlu bir yapıya dönüştürülüyor. Çalışmalar kapsamında, Ulubey ilçesinde, 6.7 kilometre uzunluğundaki, Çatallı, Yenimahalle, Sayaca grup yolun sıcak asfalta buluştu.
Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip il olan Ordu’da, yol seferberliği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlar, asfalt ve beton yollar ile buluşuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ulubey ilçesinde 3 mahalleye hizmet verecek güzergahta, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

3 Mahalle sıcak asfalta kavuştu
Ulubey ilçesini asfalt ve beton yollarla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Güler, “6,7 kilometre uzunluğundaki, Çatallı, Yenimahalle, Sayaca grup yolunu sıcak asfalta kavuşturduk. Burası Ulubey ilçemiz için önemli güzergâhlardan birisiydi. Yine Devlet Hastanesi yolu olarak bilinen Karakoca Caddemizi de sıcak asfalta kavuşturduk. Uzunmahmut, Başçardak ve Ören mahallelerini kapsayan 6 kilometre uzunluğundaki grup yolu ile Yukarı Kızılen, Şekeroluk Mahallelerini kapsayan güzergahı da emisyon asfaltla buluşturduk. Ayrıca ilçe merkezindeki Afet konutlarını da sıcak asfalta kavuşturacağız. Ulubey ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkandan teşekkür
Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ise ilçe genelinde yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Güler’e teşekkür etti. Türkcan açıklamasında, “Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu’nun mimarı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleriyle ilçemizdeki grup yollarını sıcak asfalt ile buluşturup, ana yollarımızı kalite standardı yüksek, konforlu bir hale getiriyoruz. İlçemize verdiği desteklerden dolayı, kendilerine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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