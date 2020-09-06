YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Ulubey Kanyonları'nda sıcak hava balonu test edildi

Ulubey Kanyonları'nda sıcak hava balonu test edildi

UŞAK HABERLERİ  | 06.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Ulubey Kanyonları'nda sıcak hava balonu test edildi

Uşak'a sıcak hava balonu turizmi kazandırılması çalışmaları kapsamında Ulubey Kanyonları'nda ilk kez sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sıcak hava balonu turizminin bölgeye kazandırılması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kapadokya Üniversitesi ile Ulubey Belediyesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında, bu sabah test uçuşu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, rüzgar yönü ve uçuş süresi gibi çeşitli testlerin yapıldığı uçuşla ilgili düzenlenecek raporun ardından gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Kocabıyık, "Çalışmalarından dolayı Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Atioğlu ile Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Müdürü Halil İbrahim Eroğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

- "İlk izlenim, balon uçuşuna elverişli"

Öte yandan Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanyonların dünya turizmine açılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "İlk izlenimler sonucunda kanyonlarımızın balon uçuşlarına elverişli olduğu tespit edildi. İlerleyen süreçte sıcak hava balon uçuşlarını ilçemize inşallah kazandıracağız. Bu süreçte destek olan AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş'e ve Kapadokya Üniversitesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
PARTNEROktay Kaynarca: Hakikaten enteresan bir durumOktay Kaynarca: Hakikaten enteresan bir durum
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”

Uşak Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
13:06
İkindi
16:42
Akşam
19:33
Yatsı
20:52

Uşak Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Besci Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.