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Uludağ’da hafta sonu adım atacak yer kalmadı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ hafta sonu tatilci akınına uğradı. Telesiyej ve teleski girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Uludağ'a dağ yolundan çıkmak isteyen vatandaşlar 2 kilometrelik kuyruğa neden oldu.

Uludağ'a hafta sonunda tatilciler akın etti. Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk oteller bölgesine kadar uzayınca sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken, Uludağ’a günübirlik gelenler ise yol kenarlarında mangal yapıp kartopu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ’da pistler de kayak ve snowboard yapanlarla doldu taştı. Kar yağışının devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

"HERKES ULUDAĞ'A GELSİN"

Uludağ'a kayak yapmaya gelen Neslihan Can," İstanbul'dan geldim. Uludağ'a ilk defa geldim, fakat burası çok kalabalık, talep baya fazla sanırım. Ama Uludağ baya keyifli, kayak yapmak, kaymak çok güzel. Acemi kayakçıyım ve buradaki herkes neredeyse acemi, çünkü herkes birbirine çarpıyor. Kar zaten çok güzel, herkes Uludağ'a gelsin" diye konuştu.

"ÇOK YOĞUNLUK VAR"

Hafta sonunu ailesi ile birlikte Uludağ'da geçirmek isteyen ve gişelerde yaklaşık 1 saat kuyrukta bekleyen Aydın Topal, "Hafta sonunu ailemle beraber Uludağ'da geçirmek istedik, fakat zamanımız yollarda geçiyor. Yaklaşık 1.5 saattir dağ yolunda araç kuyruğunda bekliyoruz. Çok yoğunluk var" dedi.

Uludağ'a çıkmak için teleferik kuyruğuna giren Merve Subaytemur, "Adana'dan geliyorum, daha önce Uludağ'a hiç gelmedim. Uludağ'a teleferikle çıkacağım çok heyecanlıyım. Teleferiğe binmek için yarım saattir sıra bekliyorum, ama beklememe değecek diye düşünüyorum. Çünkü Uludağ çok güzel" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Tatil kış turizmi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunlar ekonomik kriz var diye aglayanlar yakında gene aglarlar
sorsan kımsede para yok
15 sene önce zenginler çıkıyordu şimdi bütün orta gelirliler çıkıyor ama yinede devlet kötü
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