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Uludağ'da kaybolan dağcının eşinden yürek dağlayan paylaşım!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 16’ncı günde de sürdürüldü. Kayıp 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

16'INCI GÜNE GİRİLDİ

Arama çalışmaları 16’ncı günde de sürdürüldü.

YÜREK DAĞLAYAN PAYLAŞIM

Kayıp dağcılardan Mert Alpaslan’ın eşi Burcu Alpaslan ise sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, eşini sabırla beklediğini yazdı. Burcu Alpaslan, paylaşımda, “Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum” dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Uludağ mert alpaslan efe sarp burcu alpaslan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Eşim kaybolsa, ölmüş olabilme olasılığı yüksek olsa sosyal medya aklıma bile gelmez, ya hergün aramalara katılırım yada yataklara düşer hastanelik olurum ilginç
Geç Kalınmış Bir Çaba Zamanında Tavır Alıp Gitmeyin Ne İşiniz Var Bu Havada Deseydide Malum Hava Şartlarında Devletin Polisi Askeri Arama Kurtarma Timleri İmkan ve Ekipmanlarıda Bu Şekilde Tahsis Edilmezdi Herkesde Sıcak Yuvasında Oturuyor Olurdu Adamların Keyif İşi Polisi Askeri Karda Kışta Dağda Gezdiriyor
kac gun oldu yarin bir deprem olsa bittik biz bittik bunlar mi insan kurtatacak avrupa bizi kiskaniyor
ne işi var ne hakkı var bu kar insanı 16 gündür soğuk sıcak demeden kendi zevki için helak etmeye..
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