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Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

07.10.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel: - "Bir iş lideri olarak son derece güveniyorum ki Türkiye potansiyelini karşılamaya devam edecek ve global ekonomideki konumunu daha da kuvvetlendirecek" - Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük: - "Sağlıktan tarıma, sanayiden turizme, eğitimden ekonomik sistemin işleyişine her alanda daha sürdürülebilir, daha doğa dostu ve eşitlikçi yeni sistemlerin kurgulanmasına artık daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz"

P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel, Türkiye'nin potansiyelini karşılamaya devam edeceğini ve global ekonomideki konumunu daha da kuvvetlendireceğini söyledi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ), Sapanca ilçesindeki bir otelde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nın da katıldığı zirvenin açılışında konuşan P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel, kurumunun tarihi hakkında bilgi verdi.

Tassel, P&G Türkiye'nin Türk tüketicilerine üstün ürünlerle hizmet verdiğini belirterek, Türkiye'de tüketici dostu inovasyonlar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu inovasyonları sürdürülebilir şekilde yapmak istediklerini dile getiren Tassel, "Türk fabrikalarımızda atığı yüzde 88, enerji tüketimini yüzde 19, su tüketimini yüzde 27, gaz emisyonunu da yüzde 29 azalttık. 2005-2019 arasında 70 bin tondan fazla plastiği geri dönüştürdük. Gebze'deki fabrikamızda kullandığımız enerji yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan geliyor." diye konuştu.

Tassel, P&G Türkiye'nin 4 alanda doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin 500'den fazla insana istihdam sağladığını aktararak, eğitim, sağlık ve spor alanlarında 30 Türk sivil toplum kuruluşuyla projeler geliştirdiklerini anlattı.

Sloganlarının "Sevgi her kapıyı açar" olduğunu belirten Tassel, "P&G Türk ekonomisi ve toplumunun bir parçası. Bir iş lideri olarak son derece güveniyorum ki Türkiye potansiyelini karşılamaya devam edecek ve global ekonomideki konumunu daha da kuvvetlendirecek. P&G Türkiye, P&G Avrupa için net bir büyüme kaynağıdır. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var, çok net görülüyor bu. Hem imalat hem de yönetim merkezi olarak ileri bir girişimcilik kültürü var ve çok kuvvetli bir tedarik zinciri var." diye konuştu.

- 13 farklı başlıkta oturumlar gerçekleşecek

Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük de zirveyi geleceğe taşıyacak kurumsal bir yapı ve strateji oluşturduklarını kaydetti.

Büyük, dünya genelinde son birkaç yıldır hüküm süren salgın, savaş gibi olayların sosyal ekonomik problemleri derinleştirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu problemlerin çözümü için tüm ülkelerin hem siyasi hem iş liderlerinin birlikte çalışması, ortak akılla hareket etmesi gerekiyor. Sağlıktan tarıma, sanayiden turizme, eğitimden ekonomik sistemin işleyişine her alanda daha sürdürülebilir, daha doğa dostu ve eşitlikçi yeni sistemlerin kurgulanmasına artık daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Bu noktadan hareket ederek zirvemizin ana temasını 'Yeni Küresel Düzeni Tasarlamak, Birlikte İyileştirme, Birlikte Değişim ve Dijitalleşme' olarak belirledik."

Bu tema altında 2 gün boyunca global ekonomiden sürdürülebilirliğe, dijitalleşmeden enerjiye 13 farklı başlıkta 80'den fazla konuşmacının katılacağı oturumlar gerçekleştireceklerini aktaran Büyük, "Dünyayı nasıl daha iyi bir hale getirebileceğimizi ve eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, bankacılıktan teknolojiye tüm sistem ve sektörlerimizi nasıl birlikte iyileştirebileceğimizi konuşacağız." dedi.

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