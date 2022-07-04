Uludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ayı ihracatı 2,9 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla geçen ay 2,9 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin ihracatı haziranda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,8 artış göstererek 2 milyar 892 milyon dolar oldu. UİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 31 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in alt birliklerinden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ihracatı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artışla 2 milyar 331 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 127 milyon 312 bin dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise geçen ay, 2021'in aynı ayına göre, yüzde 27 artışla 113 milyon 575 bin dolarlık dış satım yaptı.

Geçen ay, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 18 milyon 250 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 19 milyon 362 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artışla 282 milyon 434 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın ilk yarısını özellikle otomotiv ve tekstil sektörleri açısından iyi kapattıklarını ifade etti.

Otomotiv endüstrisinin başta çip krizi olmak üzere birçok sorunla mücadele ettiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim sektörlerimizden rekor ihracat rakamlarına ulaşmak yüzümüzü güldürüyor. Gerek otomotiv gerekse tekstilde endüstriyel dönüşümün yakın takipçisiyiz. Yapacağımız yatırımlarla ihracatımızı artırmak hedefindeyiz. Sürdürülebilir bir ekonomi ve daha büyük başarılar için ihracat odaklı üretim stratejisinden ve yüksek katma değerli üretimden asla vazgeçmemeliyiz."

