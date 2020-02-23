Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İspanya’ya geniş katılımlı ticaret heyeti gezisi düzenledi

OİB'in 17-20 Şubat'ta gerçekleştirdiği ve şimdiye kadarki en geniş katılıma sahip ticaret heyeti gezisinde Türk otomotiv heyeti, İspanyol firmalarla ikili görüşmeler yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörü, dünyanın lider otomotiv üreticisi ülkeleriyle rekabet ettiği İspanya pazarına yönelik önemli bir çalışmaya daha imza attı.

"OİB olarak düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetinin bu rakamı artırma yönünde önemli iş birliği fırsatı yaratacağına inanıyoruz. İspanya'ya yönelik otomotiv ihracatının alt ürün gruplarına bakıldığında binek otomobil ihracatı 952 milyon dolarla en büyük paya sahip. Tedarik endüstrisi ihracatı 369 milyon dolarla ikinci sırada bulunurken bu ürün grubunu 156 milyon dolarla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı, 96 milyon dolarla çekiciler ihracatı ve 87 milyon dolarla da otobüs-midibüs-minibüs ihracatı takip etti."

- İspanya, Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri

İspanya, 2,8 milyon adetlik motorlu araç üretimiyle Avrupa'nın ikinci, dünyanın dokuzuncu büyük otomotiv üreticisi durumunda bulunuyor. Türkiye'nin hemen önünde yer alarak Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi olan İspanya, binek otomobillerde de Almanya'nın ardından Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi olmayı sürdürüyor. İspanya'da dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri de üretim gerçekleştiriyor.

İspanya'nın yıllık otomotiv ithalatı 47 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. En önemli ithalat kalemini 22,2 milyar dolarla binek otomobiller oluştururken tedarik sanayi ithalatı da 17,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor.