Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Yıldız "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

Türkiye'de çalışmalarını yürüten 614 bilim insanının yer aldığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da yer aldı.

BUÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı.

Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Türkiye'den 614 bilim insanının yer aldığı listeye giren BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, dünya sıralamasında kendi çalışma alanında 368, Türkiye sıralamasında 43'üncü ve Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinde ve çalışma alanlarında birinci sırada yer aldı.