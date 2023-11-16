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Uludağ'da mevsimin ilk karının düşmesi turizmcilerin beklentisini yükseltti

16.11.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı ziyaretçileri ve işletmecileri sevindirdi.

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından sabah saatleriyle kar yağışı etkili oldu. Kentte yaşayan çok sayıda kişi de gezinti ve güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Uludağ'da hafta sonu da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bölgedeki bir otelin yetkilisi Harbi Türk, AA muhabirine, kar yağışının ardından sezon hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtti.

Türk, Uludağ'da bereketli bir kış sezonu beklediklerini dile getirerek, "Göstergeler ve meteorolojik açıklamalar da o yönde. İlk kar yağışıyla birlikte kayakseverler ve biz heyecanlandık. Satışlarda ve rezervasyonlarda bunun çok etkisi oluyor. Kasım ayının karlı olması güzel. Geçen sene kar çok geç gelmişti. Dolayısıyla bu sene herkesin beklentisi yüksek." diye konuştu.

İzmir'den İstanbul'a giderken Bursa'da konaklayan ve kar yağışını gördükten sonra Uludağ'a çıkan İbrahim Pehlivan da turizm alanının kar ile güzelleştiğini söyledi.

Bursa'da yaşayan Fatih Çevik de kar yağışı haberini aldıktan sonra Uludağ'a çıktıklarını belirterek, "Çok uzun zamandır kar görmüyorduk. Bursa merkeze kar yağmadı. Biz de o yüzden ailecek Uludağ'a çıktık." ifadesini kullandı.

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Bursa Uludağ kar

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