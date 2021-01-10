Uludere Belediye Başkanı Ürek gazetecilerle bir araya geldi

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Uludere Belediye Başkanı Ürek, basın mensupları ile makamında bir araya geldi. Gazetecilerin kamuoyu için önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten Ürek, "Ülkemizde çalışan doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla gece gündüz sesimiz olan tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Sahada çalışan kıymetli kardeşlerimi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Halkımızın sesi olan ve sürekli bizlerin yanında olan kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım" dedi.

