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Uludereli öğrenciler kolej öğrencilerini geride bıraktı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 08.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League turnuvasında en iyi takım çalışması kupasını aldı.İstanbul’da düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League 16’ncı sezon turnuvasına Şırnak’ı temsilen Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Robotiho takımı, turnuvada en iyi takım çalışması kupası kazandı.Uludere’de ’Hayatı Fark Et Kendini Keşfet’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında eğitim ve öğretimde kaliteyi yakalamak için her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Ahmet Solmaz, "Katılmış oldukları turnuvada başarı elde eden öğrencilerimizi gönülden kutluyorum.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League turnuvasında en iyi takım çalışması kupasını aldı.
İstanbul’da düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League 16’ncı sezon turnuvasına Şırnak’ı temsilen Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Robotiho takımı, turnuvada en iyi takım çalışması kupası kazandı.
Uludere’de ’Hayatı Fark Et Kendini Keşfet’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında eğitim ve öğretimde kaliteyi yakalamak için her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Ahmet Solmaz, "Katılmış oldukları turnuvada başarı elde eden öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bundan sonraki süreçlerde de katılacakları turnuvada inşallah hedefleri doğrultusunda, çalıştıkları sürece başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. O yolda öğrencilere üstün başarılar diliyorum" dedi.
Öte yandan Uludereli öğrenciler haziran ayında İzmir’de düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatlarına katılmak için çalışmalara başladı.

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Bilin Eczanesi
Silopi
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Idil
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Beytussebap
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Cizre
Onur Eczanesi
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