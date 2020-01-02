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  4. Ulugöl beyaza büründü

Ulugöl beyaza büründü

ORDU HABERLERİ  | 02.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Devam eden kar yağışı Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı olan Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl’ü beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ulugöl’de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Ulugöl beyaza büründü

Ordu’nun önemli turistlik alanlarından olan Ulugöl’de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen Ulugöl'de, kartpostallık manzaralar oluştu. Yüzeyinin bir bölümü buz tutan gölün çevresinde gezenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı Ulugöl’ü görmek isteyenlerin güvenle oraya ulaşması için yol belediye ekiplerince açık tutuluyor.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, açıklamada, dünden bu yana etkili olan kar yağışının Ulugöl'ü beyaza bürüdüğünü söyledi. Kar yağışıyla Ulugöl'de güzel görüntüler oluştuğunu belirten Uludağ, gölün ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çekti. Tabiat parkı içerisindeki kütük evlerde konaklayanların da olduğunu Uludağ, bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için önlem aldıklarını vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Ordu Ulugöl

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