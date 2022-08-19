Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın geleceği için düzenlenen anket sonuçlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın nasıl değerlendirileceği konusunda düzenlediği anket sonuçlandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın geleceği için Başkent Mobil aracılığıyla düzenlenen ankette, oy kullanan 28 bin 765 katılımcılının yüzde 69'u "Ulus'a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum." yönünde oy kullandı.

ABB'nin, "Yerinde kalmalı, korunarak işlevselleştirilmeli" ve "Tarihi özelliği bulunmuyor, yıkılıp Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın merkezine yeni bir kentsel meydan kazandırılmalı" seçenekleri ile 5 temmuz 2022'de başlattığı anket için 28 bin 765 Ankaralı oy kullandı.

Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın taslak proje görsellerinin de paylaşıldığı oylamaya katılanların yüzde 69'luk kısmını oluşturan 19 bin 959 katılımcının tercihi "Ulus'a kentsel bir meydan yapılması" yönünde oldu.

Oylamaya katılanların yüzde 31'lik bölümünü oluşturan 8 bin 806 kişi de "100. Yıl Çarşısı'nın korunarak yeniden işlevlendirilmesini" istedi.

Tarihi sokakları ve evleriyle Ankara tarihine yolculuk yapılan Ulus için gerçekleştirilen ankette vatandaşların yüzde 73'ü kadınlardan, yüzde 27'sini ise erkeklerden oluştu.

