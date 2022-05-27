YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı ikinci gün oturumlarla sürüyor

Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı ikinci gün oturumlarla sürüyor

27.05.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat: - "Şebekelerdeki arızaların azaltılması ve yeni arızaların önlenmesiyle milyonlarca metreküp su tasarruf edilebilir"

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat, ortalama 3 bin kilometrelik su dağıtım sisteminde yılda yaklaşık 10 bin arızanın meydana gelebildiğini belirterek, şebekelerdeki arızaların azaltılması ve yeni arızaların önlenmesiyle milyonlarca metreküp suyun tasarruf edilebileceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve dün bir otelde başlayan Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı, ikinci gününde çeşitli oturumlarla sürüyor.

Prof. Dr. Fırat, "Su kayıp yönetiminde mevcut durum analizi ve süreç yönetim modeli" konulu panelde, su kayıplarının ekonomik kayba neden olduğunu vurguladı.

Şebekede 6 milimetrelik bir çatlakta günlük 43 metreküplük su kaybının meydana geldiğini, yaklaşık 2 aylık kaybın olimpik yüzme havuzu seviyesine denk geldiğini anlatan Fırat, "Arızaların azaltılması ve yeni arızaların önlenmesiyle milyonlarca metreküp su tasarruf edilebilir." dedi.

Fırat, su kayıplarının 2014 yılında Türkiye'de resmi olarak yönetmeliklere girdiğini ve kayıpları önlemek amacıyla hedeflerin belirlendiğini hatırlattı.

Çalıştayda, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Cinal, "Su kayıp yönetimi ve uygulamaları Sakarya örneği", DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Süheyl Esengün ise "Yer altı barajları" konusunda konuşma yaptı.

Çalıştay, "Atık su arıtma çamurlarının yönetimi", "Yağmur suyu hasadı ve kırsalda su yönetimi" ile "Kırsalda atık su yönetimi" oturumlarının ardından bugün sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyorYeni Malatyaspor pes etmek istemiyor
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:00
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:47
Yatsı
21:24
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.