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Ulusal yarışlarda derece alan kümes hayvanları "değer" kazanıyor

17.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çetin, yılda bir defa düzenlenen ulusal yarışta derece alan kümes hayvanlarının ve yumurtalarının 2 katın üzerinde değerlendiğini söyledi.

Çetin, "6. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması"nın düzenlendiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde AA muhabirine, federasyonun 2018'den beri ulusal yarış yaptığını ve Avrupa Konfederasyonunda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de ulusal yarışlardaki kümes hayvanları ve bahçe hayvan sayılarının sürekli arttığını dile getiren Çetin, "2018'de ilk yarışımıza 400'ün üzerinde hayvanla başladık. Bugün bu sayı 1500'ü buldu. Yani, her yıl yaptığımız ulusal yarışa katılan hayvan sayısı sürekli artıyor. Bu rakam gerçekten çok iyi. Dolayısıyla ülke olarak süs tavuğu ve bahçe hayvanları yetiştiriciliğinde iyi noktalara gidiyoruz. Özellikle genç ve kadın üretici sayımız sürekli artıyor." dedi.

"TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 1,5 MİLYON SÜS HAYVANI BULUNUYOR"

Çetin, federasyonun ulusal yarışlar için hakem yetiştirmeye önem verdiğini ve Türkiye'de yarışta hayvan puanlayan 2'si kadın 9 hakemleri olduğunu vurguladı.

Süs tavuğu ve bahçe hayvanları yetiştiriciliğinin sevimli bir hobi olduğunu aktaran Çetin,"Federasyonumuzun çatısı altında 50 derneğimiz bulunuyor. Türkiye genelinde bu hobiyle ilgilenen üreticimizde yaklaşık 1,5 milyon süs hayvanı vardır. Bu da ciddi bir rakam. Biz de her yıl ulusal yarışa getirilen hayvanların en güzelini seçerek şampiyon ilan ediyoruz, kupa veriyoruz. Ödül alan hayvanları gören üreticiler arasındaki rekabet daha da artıyor. Üreticiler 'Seneye ben şampiyon olacağım.' deyip ertesi yılki yarışa daha çok hayvanla katılıyor. Bunda başarılı olan yetiştiricilerimiz de mevcut." dedi.

"BU SEVGİ ÇOK BAŞKA"

Çetin, süs tavuğu ve bahçe hayvanının sadece su ve yemle değil, sevgi ve fedakarlıkla yetiştirilirse ilerleme kaydedilebileceğini anlattı.

Yetiştiricilerin süs hayvanlarının bakımı için büyük fedakarlık gösterdiğine dikkat çeken Çetin, "Bu sevgi çok başka. Yumurtadan başlayan bir süreç var. Sağlık durumları ve bakımlarını takip ediyoruz. Her hayvanın kendisine göre bir değeri vardır. Üreticiler, yetiştirdikleri hayvanın fiyatını genellikle kendisi belirler ama ulusal yarışta derece kazanan bir hayvanın değeri de elbette artacak. Önceden o hayvanın yumurtası 10 liraysa şampiyon olduktan sonra fiyatı, 20 ila 50 lira olacak. Hayvanın kendisi de yumurtası da iki katın üzerinde fiyatlanacak. Değeri elbette artacak çünkü şampiyon olan hayvan güzel demektir." diye konuştu.

Çetin, Türkiye'de üreticilerin yerli ırk yetiştirmeye de ilgi gösterdiğini, federasyon olarak bu ırkların yurt dışına çıkartılmaması için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

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