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Uluslar Ligi'nin en değerli oyuncusu Bernardo Silva

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.06.2019 07:33 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nin en değerli oyuncusu şampiyon Portekiz Milli Takımı'ndan Bernardo Silva seçildi.

Uluslar Ligi'nin en değerli oyuncusu Bernardo Silva

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon, finalde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını da Portekiz Milli Takımı'ndan Bernardo Silva aldı. Uluslar Ligi'nde takımıyla 5 maça çıkan başarılı futbolcu, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Hollanda karşısında Portekiz'i galibiyete taşıyan Gonçalo Guedes'in attığı golün de asistini yaptı.

ALTIN SEZONUNU YAŞADI

Manchester City'de top koşturan Bernardo Silva için 2018-2019 sezonu adeta başarılarla dolu geçti. Takımıyla Premier Lig, FA Cup, Lig Kupası ve Community Shield'i kazanan yıldız oyuncu, bunların yanında 'Manchester City'de yılın futbolcusu' olarak da ön plana çıkmıştı. Sezonun son kupasını ise Portekiz Milli Takımı ile Uluslar Ligi şampiyonluğunu elde ederek alan Silva, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek de yine adından söz ettirdi.

Bu sezon City ile toplamda 51 mücadelede ter döken Bernardo Silva, 13 gol, 14 asistlik katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Uluslar Ligi portekiz milli takımı Bernardo Silva

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