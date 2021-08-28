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Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı

28.08.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali başladı

NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" çeşitli ülkelerden sıcak hava balon pilotlarının katılımıyla başladı.

Bölgede faaliyet sürdüren sıcak hava balon şirketlerinden Pasha Balloons tarafından organize edilen festival kapsamında, çeşitli figürlerden oluşan balonlar, Göreme beldesindeki festival alanındaki hazırlıkların ardından gökyüzüne yükseldi. Sabahın ilk ışıklarıyla turistlerin yoğunluk oluşturduğu festival alanında kimileri balonların önünde objektiflere poz verdi kimileri ise peribacaları üzerinde süzülen balonları seyretti.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, AA muhabirine, bölgedeki balonların yanı sıra festivale İspanya ve Portekiz'den de katılım olduğunu belirtti. Festivalde, Türkiye'de üretilen figürlü balonların da ilk kez gökyüzüne yükseldiğini kaydeden Aydoğan, "Oldukça yoğun bir ilgi var. Üç gün boyunca festivalin en güzel şekilde sürmesini bekliyoruz. Kapadokya, dünyada balon uçuşunun en fazla yapıldığı nokta. Bize her gün festival mantığı ile hareket ediyoruz. Bunu Kapadokya Balon Festivali ile taçlandırmak istedik. Doğal güzelliklerimizi daha organize şekilde tanıtmak istedik. 2022 yılından itibaren yurt dışından daha fazla katılımla festivali sürdürmek istiyoruz." dedi.

Etkinlik için alana gelenlerden Yavuz Demir ise bölgeye renk katan festivali düzenleyenlere teşekkür ederek "Kapadokya her gün güzeldi ama bugün şekilli balonlarla muazzam bir manzara oluştu. Burada hem gün doğumunu hem festivali görmeye geldik. Sabah erken saatte kalktığımızda değecek mi acaba diyorduk ama iyi ki erkenden kalkıp gelmişiz. Buradaki güzellikler, doğal manzarayı herkes görmeli." şeklinde konuştu.

Nida Olçar da bölgede düzenlenen etkinliğe katılmak için Kütahya'dan geldiklerini, çok sayıda balonun bölge semalarında olmasının oluşturduğu güzelliği izlemekten keyif aldığını dile getirdi.

Üç gün sürecek festival, akşam konser ve sıcak hava balonlarının ışık gösterisi ile devam edecek.

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