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Uluslararası 55. Konya Aşıklar Bayramı başladı

18.11.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karatay Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, 5 ülkenin 19 şehrinden 35 halk ozanı katılıyor

Uluslararası 55. Konya Aşıklar Bayramı başladı

Konya'da 5 ülkenin 19 kentinden 35 halk ozanının katılımıyla düzenlenen "Uluslararası 55. Konya Aşıklar Bayramı" başladı.

Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl "Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinlikte, yarışmaya katılan aşıklar, vatandaşlara açık hava gösterileri sunacak.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlikler öncesi Mevlana Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, tüm Konyalıları programa davet etti.

Bu yılki Aşıklar Bayramı'nı ülkenin gelişmesi ve geleceği için büyük mücadele veren herkese armağan ettiklerini belirten Kılca, şöyle konuştu:

"Dünya kültürel mirasının en önemli ilçelerinden birisi, binlerce yıllık geçmişiyle Konya'nın kalbi Karatay'dır. Belediye olarak bu hassasiyet ve sorumlulukla üzerimize düşeni yapmaya özen gösteriyoruz. Bilindiği gibi aşıklar ve halk ozanlarımız, gerek sazlarıyla gerekse de sözleriyle toplumun vazgeçilmez bir bütünü olmuş ve yaşadıkları dönemin değerlerini sanatsal çerçevede aktarabilmişlerdir. Bu bakımdan da halkın önemli birer sözcüsü olmuşlardır."

Kılca, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan bu geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına üzerlerine düşeni yaptıklarını anlattı.

Bu yıl programın uluslararası statüde yapıldığına dikkati çeken Kılca, şunları kaydetti:

"Yarın akşam aşıklarımız ve halk ozanlarımız, sazlarıyla ve sözleriyle bu asil gayrete ve emeğe el verecek. Programlarımız kapsamında bugün aşıklarımız, aynı anda Mevlana Meydanı'nda, belediyemiz önünde ve Kültür Park'ta kısa ama gönüllerimize dokunan açık alan gösterileri gerçekleştirdi. Yarın da yine Hükümet Meydanı ile Zafer Meydanı'nda kısa gösteriler yapacaklar. Yarın yine 55. Konya Aşıklar Bayramı'mızın final programını Karatay Gençlik Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleştireceğiz."

Kılca'nın konuşmasının ardından etkinliğe katılan aşıklar, kısa süreli açık alan gösterisi yaptı.

Daha sonra Kılca ve aşıklar, bugüne kadar Konya'da düzenlenen Aşıklar Bayramı fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

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