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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için başvurular başladı

16.06.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için başvurular başladı

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışma bölümlerin katılmak isteyenler 5 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

Festivalin yarışma bölümüne katılmak isteyenler, 5 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına "altinkozaff.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Festival kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye'nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinemaya ve sanata desteklerinin devam ettiğini kaydetti.

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