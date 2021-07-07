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Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim'de düzenlenecek

07.07.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim'de düzenlenecek

Adana Valiliği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-10 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Vali Süleyman Elban, yazılı açıklamasında, birbirinden güzel lezzetleri bünyesinde barındıran Adana'nın, Türk mutfağının önemli merkezlerinden olduğunu belirtti.

Kentin bu potansiyelinin daha da geliştirilerek önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürülmesi amacıyla 2017 yılında lezzet festivalinin ilkini gerçekleştirdiklerini anımsatan Elban, Adana'nın zengin mutfak kültürünün bilinirliğinin artırılmasını ve bunun geleceğe taşınmasını hedeflediklerini ifade etti.

Elban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl festivali dijital platformda gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen bir yıllık süreçte pandemi koşullarında yaşanan olumlu gelişmelerle bu yıl 8-10 Ekim'de 5. kez düzenlemeyi planladığımız Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, festival coşkusu yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin katılımıyla kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüsle mücadelede büyük yol katetmiş olsak da salgın tamamıyla bitmiş değil. Bizler tüm şartları düşünerek hazırlıklarımızı yapıyor, tedbirleri şimdiden düşünüyoruz. Konuklarımızın da aynı hassasiyet içerisinde olacağına inanıyoruz. Festivale katılacak misafirlerimizi Adana'da en iyi şekilde ağırlamanın, onlara Adana insanının misafirperverliğini, cana yakınlığını göstermenin heyecanını daha şimdiden yüreklerimizde hissediyoruz. Siz değerli lezzet tutkunlarını da bu heyecanımıza ortak olmak, Adana'nın dillere destan lezzetlerini tatmak ve festival coşkusunu doyasıya yaşamak için Adana'ya bekliyoruz."

Lezzet festivalinde, yemek atölyeleri, söyleşiler ve yemek şovları gerçekleştirilecek.

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