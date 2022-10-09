Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin son gününde, şarkıcı Manuş Baba konser verdi.

Festival kapsamında şarkıcı Manuş Baba'nın Merkez Parkı'nda verdiği konsere çok sayıda kişi katıldı.

En sevilen parçalarını seslendiren Manuş Baba'ya müzikseverler de eşlik etti.

Konser sonunda Manuş Baba'nın performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.



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