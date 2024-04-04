YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Japon grup WA-League gösteri yapacak

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Japon grup WA-League gösteri yapacak

AA AA
04.04.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Japon grup WA-League yarın MEB Şura Salonunda sahne alacak.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen WA-League, davul ve aslan dansı gösterisini Ankaralılarla buluşturacak.

Japonya'da baharın simgesi haline gelmiş sakura kiraz çiçeklerinin önemini anlatan gösteriyle "iki ülkenin 100 yıllık dostluğu" kutlanacak.

Japon geleneksel çalgılarıyla icra edilen Japon müziğinin her türünün önde gelen usta sanatçıları tarafından sunulan, kültürlerinin önemli bir öğesi aslan dansıyla birleşen gösteri, 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Japonya Büyükelçiliğinin katkılarıyla yarın saat 20.00'de MEB Şura Salonunda gerçekleşecek.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülüSıfır Atık Yarışması’ndan Niğde’ye birincilik ödülü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Necdet Akel’den seçim zaferi sonrası teşekkür turuNecdet Akel’den seçim zaferi sonrası teşekkür turu
Anahtar Kelimeler:
japon

Ankara Namaz Vakitleri 4 Nisan Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:21
Öğle
12:57
İkindi
16:32
Akşam
19:23
Yatsı
20:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.