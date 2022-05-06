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Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali başladı

06.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

Antalya'da 29 ülkeden Yörük ve Türkmenlerin katılım ile düzenlenen festival, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başladı.

Buradaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı-Karaalioğlu Parkı arasında temsili Yörük göçü yapıldı.

Festivale katılan ülkelerden gelen Yörük ve Türkmenlerin develer üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldığı Yörük göçüne Antalyalılar ve turistler ilgi gösterdi.

Festival kapsamında, 3 gün süreyle çeşitli konserler verilecek, Yörük geleneğini tanıtan etkinlikler düzenlenecek.

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