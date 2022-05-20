Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali 2-5 Haziran'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tanıtımı yapılan "Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" 2-5 Haziran'da Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Şişli'de bir otelde düzenlenen Balıkesir lezzetlerinin tanıtıldığı kahvaltı etkinliğinde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilin önemli bir gastronomi şehri olduğunu belirterek özellikle diğer ürünlerin yanı sıra kahvaltı konseptini ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Kentte üretilen kahvaltılık ürünlerin doğal ve kaliteli olduğunu, bahçeden direkt sofraya geldiğini, sıcak ve soğuk tüketilecek çok zengin bir kahvaltı içeriğini oluşturduğunu dile getiren Şıldak, bunu Türkiye ve dünyaya tanıtmak istediklerini anlattı.

Şıldak, uzun süredir süren bu çalışmanın sonunda "Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali"nin 2-5 Haziran'da Balıkesir’de gerçekleştirileceğini bildirdi.

- Türk Mutfağı Haftası

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Balıkesir Edremit'te "Türk Mutfağı Haftası"nın açılışının yapılacağını ifade eden Şıldak, "Bu da bizim için çok değerli, kıymetlidir. Balıkesir'i bu dönemde gastronomi alanında hızlı bir atılım ve tanıtım atraksiyonu yaptığı dönemeçte kendilerinin, Cumhurbaşkanı'mızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bizim için özel bir tanıtım fırsatı oluşturacak." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kalite için en önemli şeyin ham madde olduğunu belirterek dünyanın kendi mutfaklarıyla reklamını yaptığını dile getirdi.

Gastronominin gerçek bir turizm alanı olduğunu ifade eden Yılmaz şunları söyledi:

"İnsanlar mutfaklarıyla kültür transfer ediyor, ticaret yapıyorlar. Ciddi manada bundan gelir elde ediyorlar. Bundan üç yıl önce güzel bir ekip kurularak Türk mutfağı çalışması başlatıldı. Bunun Emine Erdoğan himayesinde yapılması da ayrı bir zenginlik, katkıdır. Türk Mutfağı kitabı çıktı. Fakat pandemiden dolayı etkin bir tanıtımı yapılamadı. 21-27 Mayıs Dünya Türk Mutfağı haftası ilan edildi. Bu kapsamda da 81 ilimizde ve dünyadaki bütün büyükelçiliklerimizde, konsolosluklarımızda Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yapılacak. Bu amaçla her yerde kitabın lansmanı ve Türk Mutfağı tanıtımı yapılacak."

- "Yaz aylarıyla sınırlı turizmi 12 aya yaymak istiyoruz"

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, kentte üretilen ürünlerin aynı sofrada, aynı konseptte buluştuğu bir festival düşündüklerini belirtti.

Bölgedeki kahvaltı ürünlerinin yeniden üretimi, tanıtımı, tüketimi ve bunun sürdürülebilirliğini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Kula, "İlimizde yaz aylarıyla sınırlı olan turizm kapsamında Balıkesir'i marka şehir yapmakla birlikte destinasyonu 12 aya yaymak, bunu gastronomiyle desteklemek istiyoruz. Çünkü artık gastronomi turizmin önemli bir parçasıdır." şeklinde konuştu.

Etkinliğe Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ile davetliler katıldı.

