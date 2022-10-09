Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nde Trakya Ensemble konser verdi

EDİRNE (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali", konser ve etkinliklerle devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen festivalinin üçüncü gününde Trakya Ensemble, Edirne Büyük Sinagogu'nda sahne aldı.

Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğindeki konserde, klasik müziğin ünlü bestecilerinin eserleri seslendirildi.

Konseri, TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı ve müzikseverler dinledi.

Festival, yarın Edirne Büyük Sinagogu'nda Theodosii Spassov ve Balkan Senfoni Orkestrası'nın konseriyle sona erecek.



