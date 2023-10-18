Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Filistin'de yaşanan saldırılara değindi.

Gazze'de sivillerin kaldığı hastaneye yönelik saldırıya tepki gösteren Yentür, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ettiklerini, Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Eğitimdeki en büyük görevlerinin öğrencilerin merak duygusunu, azmini ve gayretini desteklemek olduğunu dile getiren Yentür, öğrencilere şöyle seslendi:

"Sizler bizim için çok ayrı kıymet, çok ayrı bir değersiniz. Varlığınız sadece aldığınız madalyalarla üniversite puanlarıyla LGS puanlarıyla netlerle değil. İnsani, vicdani, ahlaki kişiliğinizi bilimsel, akademik, sanatsal, kültürel, sportif değerlerle donatmış, öncelikli olarak hayatta mutlu ve başarılı, daha sonra derslerinde gayretli ve çalışkan bireyler olmanız asli gayemizdir."

OLİMPİYATLARDA 197 ÖĞRENCİ MADALYA KAZANDI

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programa çevrim içi katılarak, Filistin'de yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğrencileri tebrik eden Mandal, "Özellikle bu yıl 2023 yılında Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde gerçekten inanılmaz bir başarıyla ilerliyoruz. Ülkemizin sizler vasıtasıyla başarısı sadece ülkemiz sınırlarında değil, sadece bölgede değil, uluslararası boyutta yayılmış durumda." diye konuştu.

Öğrencilerin başarılarının çarpan etkisiyle birçok alanda görüldüğünün altını çizen Mandal, çalışmalarıyla Türkiye'nin görünürlüğüne, bilim ve teknoloji temelli kalkınmasına katkılarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Törende daha sonra sahneye davet edilen öğrencilere ödüllerini, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı Ömer Faruk Ursavaş verdi.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, astronomi-astrofizik, ortaokul bilgisayar ve ortaokul matematik olmak üzere 8 ayrı alanda düzenlenen olimpiyatlarda, 34'ü altın, 65'i gümüş, 98'i bronz olmak üzere 197 Türk öğrenci madalya kazandı.

Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

