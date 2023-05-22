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Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncüsü yapıldı

22.05.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda 15 ülkeden yaklaşık 750 bisikletçi, 57 kilometrelik kısa ve 82 kilometrelik uzun parkurda mücadele etti.

Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın üçüncüsü yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı ülkelerden amatör bisikletçilerin buluştuğu 3. Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Yol Bisiklet Yarışı yapıldı.

Muğla Valiliği himayesindeki organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin desteğiyle, Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübünce gerçekleştirildi.

Bodrum Limanı'ndan başlayan yarışta katılımcılar, 57 kilometrelik kısa ve 82 kilometrelik uzun parkurda mücadele etti.

Sporcular, ilçenin kırsal alanını da kapsayan parkurda pedal çevirdi. Bisikletçilerin mücadelesi, Bodrum Antik Tiyatro önünde tamamlandı.

Yarışların tamamlanmasının ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Kısa parkur kadınlarda Sevcan Alper, erkeklerde Berkant Taşçı, uzun parkur kadınlarda Züleyha Dikbaş, erkeklerde ise Anton Hrabovskyi birinci oldu.

Çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere 15 ülkeden yaklaşık 750 bisikletçinin katıldığı organizasyonda, farklı kategorilerde dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Sporculara ödülleri, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile organizasyona katkıda bulunan firmaların temsilcileri tarafından verildi.

Organizasyona Eskişehir'den katılan Ayşe Akgündüz, yaptığı açıklamada, parkurun güzel olduğunu söyledi.

Meltem Kılıç da sportmence bir yarış olduğunu ifade ederek, "İstanbul'dan katılıyorum. Bodrum'da bu yarışa ilk kez katıldım ve çok beğendim." diye konuştu.

İzmir'den katılan Ertuğrul Özdinç ise Bodrum'da geçen sene düzenlenen yarışta da yer aldığını, bu sene daha başarılı olduğunu ifade etti.

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