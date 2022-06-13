Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen " Uluslararası Bursa Festivali " başladı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivale müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açılış konuşmasının ardından başlayan festivalde sponsor olan iş insanlarına plaket takdim edildi.

Gecede sahne alan ünlü besteci, yorumcu Fahir Atakoğlu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Konser sonunda solist ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.



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