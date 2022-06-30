Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Simge Sağın ve Mehmet Erdem sahne aldı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser sonunda Simge Sağın ve Mehmet Erdem'in performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.



