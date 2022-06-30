Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Simge Sağın ve Mehmet Erdem sahne aldı.
Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konser sonunda Simge Sağın ve Mehmet Erdem'in performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz