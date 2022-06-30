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"Uluslararası Bursa Festivali"nde Simge Sağın ve Mehmet Erdem sahne aldı

30.06.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Simge Sağın ve Mehmet Erdem sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Simge Sağın ve Mehmet Erdem sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Simge Sağın ve Mehmet Erdem sahne aldı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser sonunda Simge Sağın ve Mehmet Erdem'in performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.


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