YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Uluslararası Bursa Festivali'nde, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubu sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubu sahne aldı

26.06.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Bursa Festivali'nde, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubu sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubu sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen uluslararası festivalde, Yüzyüzeyken Konuşuruz sevenleriyle buluştu.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere genç yaş grubundaki müzikseverler ilgi gösterdi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla performans sergiledi.

Grup eski ve yeni repertuvarından oluşan şarkıları, sevenleriyle birlikte söyledi.

Konser sonunda vokal ve orkestranın performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Uluslararası Bursa Festivali'nde, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubu sahne aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası tamamlandıTürkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası tamamlandı
661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu
Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildiYeni Malatyaspor'da başkanlığa Aziz Ayboğa seçildi

Bursa Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:29
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Melis Eczanesi
Gemlik
Seda Eczanesi
Gemlik
Sanem Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Alanyurt Eczanesi
Inegol
Tuğba Kuşoğlu Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.