Uluslararası Bursa Festivali'nde, Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubu sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen uluslararası festivalde, Yüzyüzeyken Konuşuruz sevenleriyle buluştu.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere genç yaş grubundaki müzikseverler ilgi gösterdi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla performans sergiledi.

Grup eski ve yeni repertuvarından oluşan şarkıları, sevenleriyle birlikte söyledi.

Konser sonunda vokal ve orkestranın performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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