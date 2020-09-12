YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Uluslararası GastroAntep Festivali şeflerin sunumlarıyla sürdü

Uluslararası GastroAntep Festivali şeflerin sunumlarıyla sürdü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Uluslararası GastroAntep Festivali şeflerin sunumlarıyla sürdü

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası GastroAntep Festivali'nin ikinci gününde ünlü şefler workshop sunumları gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği festival, Batalhöyük'te devam ediyor.

Dün başlayan organizasyonun bugünkü bölümündeyse dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerden İspanyol Juan Jose Losada ve Türk şeflerden Rafet İnce ve Cüneyt Asan'ın kendilerine has üsluplarıyla hazırladıkları ürünler, dijital ortamdaki izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Şef Losada, Gaziantep'in yöresel ürünlerinden de faydalanarak ciğer yaptı. Ardından Losada, kendi yöresine has bir ürün olan mantarı erişte şeklinde dilimleyerek makarna görünümü kazandırdı.

Ünlü Türk şef Rafet İnce ise Gaziantep'e özgü Ali Nazik yemeğine yeni bir yorum kattı.

Genelde bu yemek için kuzu kuşbaşı kullanıldığını belirten İnce, hazırladığı ürünü kıyma kullanarak tamamlayıp kimyon, zahter, sarımsak, yoğurt ve tahin ilavesi yaptı ve kıymaya boz fıstık ekleyerek hazırladığı ürünü servise hazır hale getirdi. İnce'nin sunumu dijital ortamda izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Geçen yıl Gaziantep'e özgü ürünleri kullanarak acılı, fıstıklı, sebzeli, patlıcan ve kuşbaşı olmak üzere 5 çeşit kebap sunarak katılımcıları kendine hayran bırakan Türk şef Cüneyt Asan, bu yıl yine anlatımı ve özgün sunumuyla takipçilerden takdir gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
12:32
İkindi
16:04
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Ayıntap Eczanesi
Sahinbey
Berhayat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Erikçe Park Ormanı’na Biyolojik Gölet
Erikçe Park Ormanı’na Biyolojik Gölet
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.