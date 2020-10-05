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Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Kovid-19 tedbirleriyle açıldı

BURSA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Bursa Valisi Yakup Canbolat: - "Her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için model olan ilçemiz 1,5 milyar dolar dış ticaret hacmi ile bu noktada örnek şehir konumundadır"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2020) törenle açıldı.

MODEF Fuar Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı organizasyonun açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl'ün rol model bir şehir olduğunu söyledi.

Canbolat, "Her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için model olan ilçemiz 1,5 milyar dolar dış ticaret hacmi ile bu noktada örnek şehir konumundadır. Tüm olumsuzluklara rağmen İnegöl'de mobilya seyri güzel gidiyor." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile İnegöl Belediyesinin gayretleriyle düzenlenen MODEF EXPO organizasyonlarının, ülke ekonomisine gerekli katkıyı sunduğunu belirten Canbolat, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiğini, hatırı sayılır iş birliklerine vesile olunduğunu ifade etti.

Alanın da satanın da memnun ayrıldığı fuarın, mobilya sektörünün tüm temsilcilerine hayırlı kazançlar getirmesini dileyen Canbolat, "Pandemi sürecinde ülkemizin iyi bir sınav veriyor olması bu yılki fuara katılım noktasında sıkıntı olmadığını gösterdi. Bu başarıda imzası olan ve bu yıl fuarımıza stant açan tüm firmalarımıza başarılar diliyorum. Fuarımızı ziyaret eden yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu zor dönemde mobilya sektörünün gayretlerine tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Aktaş, "Ortaya koydukları fuardan dolayı tüm sektör temsilcilerimizi, paydaşları tebrik ediyorum. Hayat hepimiz için devam ediyor. Süreç dolayısıyla bazı tedbirler var olsa da herkes yaşadığı mekanları değiştirmek için bir gayret içinde. Haziranda başlayan hareketlilik sektöre olumlu etki yaptı. Her ne kadar durağan bir süreç geçilse de bu fuar İnegöl açısından ciddi bir artı oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın da katılımcılara hitap ettiği tören, Vali Canbolat ve beraberindekilerin kurdeleyi kesip stantları gezmesi ile sona erdi.

Mobilya sektöründe yeni ürünlerin sergilendiği, 180 firmanın stant açtığı fuar 10 Ekim'e kadar açık olacak.

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