Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, yarın açılış töreniyle başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre bu yıl 23. kez gerçekleştirilen festivale, 64 ülkeden bin 500 kültür ve sanat elçisi katılacak.

Gençlerin geleneksel kostümleri ve ülke bayraklarıyla bir araya geleceği festival kapsamında Mehteran gösterisi, dans gösterileri ve Büyükçekmece gölü üzerindeki su ve flyboard gösterileri ve festival ateşi yakılması gibi etkinlikler düzenlenecek.

