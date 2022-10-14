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  4. "Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" yarın İstanbul'da başlıyor

"Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" yarın İstanbul'da başlıyor

14.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ın katılımıyla yapılacak çalıştayda, farklı ülkelerde görme engelliler için Kur'an-ı Kerim hizmetleri sağlayan uzmanlar ile kurumlar bir araya gelecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, farklı ülkelerde görme engelliler için Kur'an-ı Kerim hizmetleri sağlayan uzmanlar ile kurumları bir araya getirecek "Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı"nın açılışına katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Endonezya, Filistin, Hindistan, İran, İngiltere, Malezya, Mısır, Suudi Arabistan, Somali, Nijerya, Yemen, Togo, Amerika Birleşik Devletleri ve Ürdün'de "kabartma Kur'an" hizmeti veren kişi ve kuruluşları bir araya getiren "Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği", tüm dünyada görme engelli Müslümanlara, kabartma Kur'an eğitimi vermek üzere programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği ve Ümraniye Belediyesi iş birliğinde farklı ülkelerde görme engelliler için Kur'an hizmetleri sağlayan uzmanlar ile kurumların bir araya geleceği "Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı" düzenlenecek.

Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 15-17 Ekim'de yapılacak çalıştayda 9 ülkeden 27 katılımcı yer alacak. Çalıştayda kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin çevrim içi ortamda verimliliğinin ve etkinliğinin geliştirilmesi, Kabartma Mushaf Dağıtım Programı'nın gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, Birliğin üyelik politikalarının değerlendirilmesi ve hizmet alanının genişletilmesi konuları masaya yatırılacak.

Çalıştayın ilk günü Bakan Yardımcısı Duran'ın katılacağı açılış töreni ile başlayacak, "Kabartma Kur'an Hizmetinin Dünü ve Bugünü" paneliyle devam edecek.

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