"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" başladı

"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" Kahramanmaraş'ta start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışın Germenica Grand Prix Kadınlar Kısa Parkur etabı Ulu Cami önünde başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen yarışta, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den 40 kadın sporcu 107 kilometre pedal çevirecek.

Milli Mücadele Meydanı'nda tamamlanacak yarışın ilk etabı bugün saat 12.00'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



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