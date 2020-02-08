YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

SAMSUN HABERLERİ  | 08.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

İzmir’de düzenlenen uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül verildi.Samsun Final Okulları Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN) Kulübü öğrencileri İzmir’de özel bir kolejin dördüncüsünü düzenlediği uluslararası konferansa öğretmenleri Sarah Askarı ve Pınar Derindere ile katıldı.Öğrenciler toplantıya Libya ve İrlanda delegelerini temsilen katıldı.

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

İzmir’de düzenlenen uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül verildi.
Samsun Final Okulları Junior Model Birleşmiş Milletler (JMUN) Kulübü öğrencileri İzmir’de özel bir kolejin dördüncüsünü düzenlediği uluslararası konferansa öğretmenleri Sarah Askarı ve Pınar Derindere ile katıldı.
Öğrenciler toplantıya Libya ve İrlanda delegelerini temsilen katıldı. Konferansta tıpkı bir Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde olduğu gibi ele alınan sorunlara kendi bakış açıları ile çözüm üretme, yaşanmış ya da yaşanacak olan problemleri konuşup değerlendirme fırsatı buldular.
Yaklaşık 600 delegenin katıldığı konferansa birçok okul katıldı. Okulun öğrencilerinden Atahan Çalışkan temsil ettiği Libya ülkesi ile en iyi delegelerden biri olarak seçildi.

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Samsun Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:54
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Güney Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Ömer Eczanesi
Ilkadim
Yeni Eczanesi
Atakum
Subaşı Eczanesi
Kurupelit
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun’un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı

Samsun’un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.