Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilki düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı.

Kuşadası Belediyesince düzenlenen sempozyum nedeniyle Yılancı Burnu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı konuşmada, ilçenin kültür ve sanatla anılan bir kent haline gelmesini istediklerini söyledi.

Günel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısını sınırlamak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Kuşadası'na 25 günlük sempozyum sonunda 9 heykel hediye edileceğini belirten Günel, "Yeni inşa ettiğimiz ve düzenlediğimiz her alanı sanatla şekillendirmek istiyoruz. Çünkü sanatı sokaklara taşıyan kentlerin büyük bir değer kazandığını biliyoruz. İlgi duyan, merak eden tüm hemşehrilerimiz, sempozyum süresince burada çalışmalarını sürdürecek olan sanatçılarımızın üretim süreçlerine tanıklık edebilirler." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Günel, katılımcılarla mermere çekiç vurarak sempozyumu başlattı.

Sempozyuma Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye’den İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Hakan Çınar, Sıtkı Eryılmaz, Roben Divarcı ile küratörler Özlem ve Hakan Şengönül katılıyor.

