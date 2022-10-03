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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" açıklaması:

03.10.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifini destekliyoruz"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni desteklediklerini bildirdi.

UMED'den yapılan açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle kamu hizmetlerinden eğlenceye, alışverişten eğitime pek çok alanda dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Bu dönüşümün medya organlarında da yaşandığı ve geleneksel medya organlarının yerini dijital teknolojiyi kullanan medya organlarının almaya başladığı anımsatılan açıklamada, "yeni medya" denilen bu platformlarda bilginin yayılma hızının arttığı ve kitlelere ulaşmasının kolaylaştığı ifade edildi.

Bu durumun enformasyonla beraber dezenformasyonun da yayılmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yani dijitalleşen dünyada yalnızca toplum yararına bir gelişim yaşanmadığı görülüyor. Silahlı terör de dijitalleşti ve hedef değiştirildi. Önceden saldırılarla devletleri yıpratmayı amaçlayan terör, artık kitlelere ulaşabilme kolaylığı elde etti ve dezenformasyonla toplumsal kaos oluşturmayı amaç edindi. Yeni medyayı terör amacıyla kullanan karanlık odaklar ve yerli iş birlikçileri gündeme yalan, iftira, manipülasyon ve dezenformasyon içerikli haberlerle sızarak ulusal güvenliğimizi tehdit etmeye başladı. Milletimiz bugüne kadar dijital terörün yargıya darbe girişimine, siyaseti dizayn etme çalışmalarına ve toplumsal kaos girişimlerine şahitlik etti. Ve bunun ne derece tehlikeli, milli varlığımıza ne derece tehdit oluşturduğunu deneyimledi.

Dijital terör her gün yeni medyada dezenformasyonla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yine aynı şekilde sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan etiketlerle birlikte kaos meydana getirme amacı taşıyan terör örgütleri, kötü amaçlı organizasyonlar veya kişiler toplumda nefret söylemini yaymaya devam ediyor. Günümüzde giderek artan yalan haber ve dezenformasyon tehlikesine karşı devletler, uluslararası kurumlar, teknoloji devi şirketler, bilim insanları ve gazetecilerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ortak hareket ederek, daha büyük krizlere neden olmaması için ivedilikle adımlar atarken, bizde de aksini düşünmek kabul edilemez bir durumdur. Tahribat gücü yüksek, adeta kitlesel bir silaha dönüşen ve küresel bir güvenlik sorunu haline gelen dezenformasyonla mücadele elzemdir. TBMM Genel Kurulu'nda, 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini UMED olarak destekliyoruz."

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