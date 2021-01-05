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Uluslararası Mühendislik Dergisi yayın hayatına başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.01.2021 13:17 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Araştırma ve Teknoloji Dergisi ilk sayısı ile yayın hayatına başladı.Yılda iki kez yayınlanacak olan derginin baş editörlüğünü Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

Uluslararası Mühendislik Dergisi yayın hayatına başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Araştırma ve Teknoloji Dergisi ilk sayısı ile yayın hayatına başladı.
Yılda iki kez yayınlanacak olan derginin baş editörlüğünü Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban yapıyor. Mühendislik ve teknoloji alanlarında bilim insanlarının çalışmalarını yayımlayan dergi hakemli ve açık erişimli uluslararası bir dergi olma özelliğine sahip. Öğrencilerin eğitim hayatına da katkı sunacak dergi www.bseujert.bilecik.edu.tr internet adresinden erişim sağlanabiliyor.
Öte yandan, dergi BSEU Journal of Engineering Research and Technology-BSEUJERT ismiyle yayına başladı.

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