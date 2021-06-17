Uluslararası Sıfır Karbon Binalar projesi için Gaziantep ve Konya pilot şehir seçildi

İSTANBUL (AA) - Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Türkiye'nin faydalanıcı olduğu uluslararası Sıfır Karbon Binalar projesi için Gaziantep ve Konya, pilot şehirler olarak seçildi.

GEF tarafından desteklenen Binalarda Enerji Verimliliği Platformu'nun hayata geçirdiği, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yürütülen Sıfır Karbon Binalar projesinin Türkiye ayağı başlıyor.

Projeye ilişkin WRI Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faydalanıcı olduğu projeyle binaların karbonsuzlaştırılmasına yönelik yerel eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına destek verilecek.

Enerji verimliliği yüksek, enerji ihtiyacını karbon içermeyen kaynaklardan sağlayan ve yıllık işletme sera gazı emisyonları net sıfır veya negatif olan binaların artmasına yönelik proje için Türkiye’den Gaziantep ve Konya pilot şehirler olarak seçildi.

Projeyle sıfır karbon binalara yatırım sağlamak üzere yerel yönetimlerle birlikte, özel sektör paydaşları ve kalkınma bankalarının desteğiyle finans modelleri ortaya konulacak. Türkiye'nin yanı sıra Kolombiya'ya da iki yıl süreyle sıfır karbon binaların hayata geçirilmesi için teknik destek verilecek.