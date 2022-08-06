"Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması" hazırlıkları tamamlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - TÜBİTAK tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın yapılacağı Afyonkarahisar'da hazırlıklar tamamlandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, 9-14 Ağustos'ta organizasyonun yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki hazırlıkları inceledi.

Alanda çadırlar kuruldu, parkurlar ve teknik alt yapı hazırlandı.

Zeybek, AA muhabirine, TEKNOFEST kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak organizasyonun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlerin yaptığı insansız hava araçlarının parkurlarda yarışacağını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"12-14 Ağustos'ta burada 'Gençlik Festivali'miz olacak. İki organizasyonumuzu da Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla şehrimizde 100 etkinlik yapacağımızı belirtmiştik. Bu iki etkinliğimizi de bu tarihlerde yapacağız. Gençlerimiz burada kıyasıya bir yarış içerisinde olacak. Her zaman gençlerimizin yanındayız."

Her iki organizasyona da 2 bin 500'ün üzerinde gencin katılmasını beklediklerini aktaran Zeybek, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da Afyonkarahisar'a geleceğini dile getirdi.

Zeybek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu da organizasyonlara davet ettiklerini sözlerine ekledi.

