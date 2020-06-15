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Uluslararası yarışmada Malatyalı 15 öğrenci finalde

MALATYA HABERLERİ  | 15.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında Malatyalı 15 öğrenci finale kaldı.Malatya Final Okulları tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Her yıl Dünyada yaklaşık 7 milyon öğrencinin katıldığı ve 87 ülkede uygulanan Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında Malatya Final Okulları olarak 15 öğrencimiz ile finaldeyiz” denildi.Üstün başarı göstererek finale kalan öğrenciler şöyle belirtildi:“8.sinif öğrencilerimiz; Yiğit Kayra Akdağ ve Serkan Enes Çetinkaya, 5.sinif öğrencilerimizHüseyin Toprak Fidan, Ada Canpolat, Ela Buse Partal, Asmin Hatun, Ece Durmuş ve Ege Canpolat, 4.sınıf öğrencilerimiz Mesut Tuna Duman, Şevin Yeşilçayir, Pelin Aydemir, Berra Sarıtaş ve Ayşe Melek Yüksel, 3.sinif öğrencilerimiz Eflin Özbek ve Buğra Aral Kılıç.”Açıklamada, emeği geçen öğretmenler kutlanıp, “Final yarışmasında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası yarışmada Malatyalı 15 öğrenci finalde

Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında Malatyalı 15 öğrenci finale kaldı.
Malatya Final Okulları tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Her yıl Dünyada yaklaşık 7 milyon öğrencinin katıldığı ve 87 ülkede uygulanan Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında Malatya Final Okulları olarak 15 öğrencimiz ile finaldeyiz” denildi.
Üstün başarı göstererek finale kalan öğrenciler şöyle belirtildi:
“8.sinif öğrencilerimiz; Yiğit Kayra Akdağ ve Serkan Enes Çetinkaya, 5.sinif öğrencilerimiz
Hüseyin Toprak Fidan, Ada Canpolat, Ela Buse Partal, Asmin Hatun, Ece Durmuş ve Ege Canpolat, 4.sınıf öğrencilerimiz Mesut Tuna Duman, Şevin Yeşilçayir, Pelin Aydemir, Berra Sarıtaş ve Ayşe Melek Yüksel, 3.sinif öğrencilerimiz Eflin Özbek ve Buğra Aral Kılıç.”
Açıklamada, emeği geçen öğretmenler kutlanıp, “Final yarışmasında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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