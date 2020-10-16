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Ulvi Güveneroğlu: Vida yüzde 80 takımdan ayrılacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Domagoj Vida'ya transfer döneminde İngiltere'den birçok takımdan teklif geldiği ortaya çıktı! Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ulvi Güveneroğlu ise Vida'nın kafa olarak Beşiktaş'tan ayrıldığını söyledi. Güveneroğlu, "Bence Vida, transferin açık olduğu ülkelere bu dönem içerisinde gider. Yüzde 80 oranında takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Ulvi Güveneroğlu: Vida yüzde 80 takımdan ayrılacak

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki stoperi Domagoj Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan, Hırvat futbolcu için kendisini İngiltere'den arayanların olduğunu söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, "Vida, Konyaspor'da maçında şanssızdı. 2 buçuk yıllık Türkiye macerasında böyle bir maç yok. Milli takımından döndükten sonra yina Beşiktaş'a maksimum katkı vermek için çalışacak" dedi.

"ÇOK KİŞİ ARADI"

Uğur Avadan, "Everton'dan Vida'yla ilgili çok fazla kişi beni aradı. Vida'yı sordular; ama önce Beşiktaş'la konuşmak zorundalar. Resmiyete dökülmedi. Ama Vida için İngiltere'den çok sayıda kişi aradı. Geldiğinden bu yana hep transfer haberlerinin konusu oluyor. Hırvatistan Milli Takımı'nda oynadığ ve popüler olduğu için bu haberler çıkar. Önemli olan gerçekler. Vida, Beşiktaş kalmayı istedi" şeklinde konuştu.

Vida'nın ücretinde indirim konusunun henüz konuşulmadığını belirten Avadan, "Transfer dönemi henüz bitti. Beşiktaş'nın talebi doğrultusunda sanırım oturulup, konuşulur" dedi.

"YÜZDE 80 GİDER"

Teknik direktör Ulvi Güveneroğlu ise Vida'nın kafa olarak Beşiktaş'tan ayrıldığını söyledi. Güveneroğlu, "Vida bu problemlerle uğraşmak istemiyor artık. Bir futbolcunun saha dışı olaylarla uğraşması saha içi peformansını çok etkiliyor. Bence Vida, transferin açık olduğu ülkelere bu dönem içerisinde gider. Yüzde 80 oranında takımdan ayrılacak" diye konuştu.


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